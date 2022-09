I titoli sul Torino nella rassegna stampa di mercoledì 14 settembre: la sfida col Sassuolo sabato dopo il pari di San Siro

Tuttosport

-“Praet ti aspetto”. Le strategie del Toro

Dalle telefonate di Juric a quelle di Vagnati, le trattative per il belga non finisco mai

-Incontro del terzo tipo

L’incredibile estate di Laurienté, grande obiettivo, avversario sabato a Torino

-Tre partite e zero gol subiti. Al Grande Torino non si passa

Vittorie contro Palermo e Lecce, pari con la Lazio: in casa la difesa è blindata, chiunque giochi

La Gazzetta dello Sport

Gli uomini in più. Milinkovic e Linetty, nessuno è precario. E Rodriguez vola

Per il Toro sono… tre colpi di mercato Juric li considera ormai dei titolari fissi