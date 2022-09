I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 13 settembre 2022: da San Siro al Grande Torino, con ritorno di Juric

La Gazzetta dello Sport

Un bel Buongiorno. Numeri da grande, Mancini è tentato: vola l’orgoglio Toro

Miglior difensore per intercetti, ottimo nel gioco aereo: con un avvio così sogna l’Italia

Tuttosport

Toro, servono gol: due soluzioni. E’ Pellegri l’unica vera punta anti-Sassuolo

Si candida a tornare dal 1′ come successo col Lecce

-Radonjic dall’inizio per un doppio ruolo: fantasia e incisività

Sabato sera il serbo torna tra i titolari al posto di Seck

-Ivan: fuga per la vittoria

Si sentiva in gabbia: corre al Fila, batte la polmonite, sorprende anche i medici e allena il Toro