I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 12 settembre 2022: la settimana che porta al Sassuolo dopo la sconfitta a San Siro

Tuttosport

“Toro, ti amo. Firmiamo”

Sta trattando il rinnovo: “Io pronto a legarmi per 5 anni”

-Quanto costa caro oggi quel Dovbyk buttato

Era in mano al Toro

-Verso il Sassuolo: a centrocampo c’è ansia per Linetty. Via ai controlli

Il polacco uscito a San Siro per fastidi ai flessori: Ricci ancora out

La Gazzetta dello Sport

Toro, questa è la via. Mentalità, personalità, uomini. Il progetto di Juric è solido

Il ko con l’Inter ha comunque dato risposte positive. E ora massima cura in tutti i dettagli

La Repubblica

Il Toro va sempre in crisi nel finale troppi gol negli ultimi 10 minuti

Non solo Brozovic, già nella scorsa stagione 19 delle 41 reti subite sono arrivate a ridosso del termine della partita . Tra le cause la stanchezza e la panchina corta. Il viceallenatore Paro: “ Lavoriamo sui dettagli, fanno la differenza”