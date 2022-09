I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 10 settembre 2022: è il giorno di Inter-Torino

Tuttosport

San Siro: l’incubo contro il sogno

Inzaghi e giocatori: servono risposte dopo l’elettroshock

-“Ivan resta a casa”. La videochiamata: “Diventate grandi”

Juric, esami per la polmonite. Vorrebbe andare in tribuna. Battere una big per credere in un EuroToro

-La beffa: si rompe il pullman. “Ma niente ci può fermare”

Problemi a Torino dopo la partenza, arrivo in ritardo a Milano

La Gazzetta dello Sport

-Inter e Torino, attacco totale. Inzaghi appeso a Lautaro per ritrovare la via. E Dzeko vuole quota 100

L’argentino è il più in forma secondo i dati in allenamentoE il bosniaco, favorito su Correa, è arrivato a 99 reti in A…

–Vlasic per sognare, spunta l’idea Seck. Sanabria a caccia

I granata si presentano con il tridente a San Siro. Nikola è il trascinatore, più Demba di Radonjic. Pellegri ha alzato i giri: sarà staffetta con Tonny