I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 settembre 2022: è la vigilia di Inter-Torino

Tuttosport

-“Puntiamo al colpo”

Juric è già un leone: così dirige da casa

-“Karol alza la squadra, fai l’allenatore in più”

Il retroscena dal Fila: ecco come Paro carica Linetty

-Tanti tifosi, poche tessere

In ventimila contro il Lecce ma la campagna abbonamenti è stata un flop

La Gazzetta dello Sport

Le mosse di Juric. Toro, tre chiavi per San Siro. Corsa, muscoli e fantasia

Con l’Inter Vlasic e Rodriguez decisivi su Brozovic e Barella. Da Radonjic e Sanabria il movimento per sfruttare Vojvoda