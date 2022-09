I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 8 settembre 2022: verso la sfida di San Siro contro l’Inter

Tuttosport

–Toro in tutte le lingue

Solo 5 italiani, 18 nazionalità: mai visto

-Schuurs alla prova dei big

Subito idolo, guarda oltre l’infortunio: vuole sfidare i grandi centravanti

-Bravi, sì: ma i gol?

Il caso di Sanabria&Pellegri

La Gazzetta dello Sport

Toro, belle sorprese. Schuurs, Ilkhan e Lazaro sprint. Juric fa il pieno di certezze

Non solo Vlasic e Radonjic, altri tre nuovi acquisti stanno stupendo a suon di prestazioni importanti

Corriere Torino

Tra i pali, in uscita, con i piedi. Milinkovic-Savic migliora e l’Olimpico ora è imbattuto

Il lavoro con Di Sarno si vede anche con le parate a terra