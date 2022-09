I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 settembre 2022: dopo il Lecce il Toro affronterà sabato l’Inter

Tuttosport

-Toro: così sei bellissimo.

Granata al quarto posto e davanti a Juve e Inter. L’entusiasmo è totale

-Il patto Juric-Vlasic

La rinascita del croato tra Spalato e Filadelfia

-Vanja, il Mondiale è tuo

Milinkovic-Savic sarà il titolare della Serbia che si è qualificata per la fase finale in Qatar

-Da Ilkhan a Pellegri, la gioventù è dorata

La Gazzetta dello Sport

Cairo: “Juric strepitoso, ora un grande Toro anche a San Siro”

Il presidente granata e il 4° posto: “La squadra è in palla ma siamo all’inizio, non esaltiamoci”

–Il super croato. Vlasic, ritmo da bomber. “Amo tanto segnare, ancora di più vincere”

Tre gol nelle ultime tre partite, Nikola è già leader. Potenza, classe e intelligenza: così fa sognare i tifosi