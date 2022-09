I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 6 settembre 2022: la vittoria col Lecce e la classifica

Tuttosport

-Vlasic e Toro in zona Euro: tutto per Juric!

Il lampo del croato fa esultare lo stadio e il tecnico malato

-La polmonite di Ivan è uno stimolo extra: “Che festa al telefono”

In panchina è andato Paro: “Nello spogliatoio abbiamo chiamato Juric, ha sofferto più per la partita”

-Bello davanti alla Juve, proviamo a rimanerci

Rodriguez: “Una classifica così fa felici non soltanto i tifosi”

La Gazzetta dello Sport

Vlasic non si ferma più. Terzo gol in tre partite, il croato stende il Lecce, il Toro riprende il volo

Prima vittoria casalinga per i granata che scavalcano Lazio, Inter e Juve. Juric fermato dalla polmonite, in panchina Paro