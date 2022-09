I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 5 settembre 2022: è il giorno della sfida tra i granata e il Lecce

Tuttosport

-Toro, una notte per fare sogni d’Europa

Missione: superare l’Inter con la Juve e poi sfidarla da big

-Milinkovic: col Lecce altro esame

Il serbo sta crescendo però alterna buone parate a grossolani errori

-Mago Juric: ora deve esorcizzare Mazzarri e i due ko del 2019-2020

In quella stagione i salentini vinsero alla terza contro un Toro lanciato, poi al ritorno causarono l’esonero del tecnico toscano

La Gazzetta dello Sport

Notte geniale. Il Toro prova a volare con i gol e la fantasia di Radonjic e Vlasic

Il serbo e il croato hanno già conquistato i tifosi I granata a caccia della prima vittoria in casa

La Repubblica

Un Toro giovane sfida il baby Lecce ma vuole tre punti

Granata questa sera in campo