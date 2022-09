I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 4 settembre 2022: è la vigilia della sfida al Lecce

Tuttosport

-Rinnovo e titolarità. Lukic, l’ora del leader

Il mediano serbo ha perso la fascia da capitano ma prolungherà il contratto con il Torino

-Con Ricci ko ora in mezzo c’è da soffrire

-Radonjic e Vlasic, il segreto di Juric

Come già era stato fatto per Praet, al Fila tabella personale e allenamenti mirati per i due che arrivano da esperienze negative

-Rigori: nessuno paga come il Toro

Già 9 contro nel 2022: record. Al di là degli arbitro troppe amnesie: specie alla fine

La Gazzetta dello Sport

Toro sull’onda verde. Da Schuurs a Vlasic, l’età media è scesa di oltre tre anni

Ora il ricambio generazionale è netto: sette dei nuovi acquisti sono under 24

La Repubblica

Ricci ko, per il Toro c’è il rebus centrocampo

L’infortunio fa subito emergere le carenze lasciate dal mercato nel reparto