I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 2 settembre 2022: si è chiuso il mercato, lunedì di nuovo in campo col Lecce

Tuttosport

-Toro ko sul mercato e in campo: gode la Dea

Tris di Koopmeiners: non basta Vlasic-gol. Che rabbia per Juric

-“Gran prestazione ma in mezzo siamo veramente pochi”

Juric: “Giochiamo molto bene, purtroppo non tiriamo e abbiamo commesso due falli inutili. Speriamo che Ricci non sia grave”

-Aina e Lazaro, che follie

Super Vlasic, De Roon domina

-Niente Praet, né la punta e il mediano. Scommessa Karamoh, Izzo a Monza

La Gazzetta dello Sport

Ciclone Koopmeiners sul Toro. L’Atalanta va in testa, tripletta dell’olandese. A Juric non basta Vlasic

Due reti arrivano su rigore per due falli ingenui dei granata che comunque giocano bene e vanno a segno con il croato

–Juric, che rimpianti. “Meritavamo di più, ma gli episodi sono stati determinanti”

Il tecnico del Toro: “Commessi errori,ma c’è rammarico quando fai gare così”