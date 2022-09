I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 26 settembre 2022: la settimana che porta alla sfida del Maradona

Tuttosport

-Strategie antiMondiale

Toro, allo studio un ritiro di due settimane a dicembre: Spagna, Turchia, Emirati. Deciderà Juric

-Dell’Aquila strega Juric

Il tecnico sta seguendo con attenzione l’attaccante diciottenne, presto potrebbe lanciarlo in Serie A

-Lukic al centro della Serbia: ora vuole riprendersi il Toro

Contro la Svezia è stato tra i migliori e ha pure segnato. I complimenti di Juric

-Robaldo: e demolizione fu

Tutto vero. Dopo 6 anni via ai lavori

La Gazzetta dello Sport

-Toro, alta intensità. Garanzia Linetty, Lukic in extremis

Il polacco certo di una maglia, il serbo al lavoro soltanto da giovedì. Dubbio Ricci