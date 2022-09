I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 settembre 2022: la sfida col Napoli di sabato

Tuttosport

-La meglio gioventù

Il Toro ha l’età media più bassa tra i club che puntano all’Europa: a Napoli è un esame di maturità

-Juric ha pronta una nuova trappola: quando c’è lui il Napoli soffre sempre

Col Verona tolse a Gattuso la Champions l’ultima giornata

-Rodriguez, la festa è doppia

Il difensore gioca la 100 con la Svizzera che vince e resta nella Lega A. Nell’Italia Under 20 debutto di Passador

La Gazzetta dello Sport

Toro, Linetty c’è. Il polacco è pronto, a Napoli torna in regia con Lukic

Fuori nell’ultima gara della sua nazionale, main buona forma Karol guiderà il Torino al Maradona. Per Kvara il tecnico studia contromisure