I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 30 settembre 2022: è la vigilia di Napoli-Torino

Tuttosport

“Juric, sembri il Mondo”

Lentini: “Il trucco? Sgridare i talenti per un Toro d’assalto”

-Quei tre assalti del Napoli per assicurarsi Vlasic. Ogni volta è stato un no

De Laurentiis e Giuntoli sono stati rimbalzati prima dal Cska e poi dal West Ham. E in estate il Toro si è mosso più rapidamente grazie alla carta Ivan

-Toro: Adopo, grana contratto. E’ in scadenza: braccio di ferro

Il giovane lanciato da Juric chiede garanzie , infruttuose le prime trattative

La Gazzetta dello Sport

Come inventa Kvara. Juric pensa alla gabbia per fermare la corsa

Il georgiano è scatenato: su di lui andrà subito un esterno, con il centrale pronto al raddoppio