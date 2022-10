I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 1 ottobre 2022: è il giorno di Napoli-Torino

Tuttosport

-Juric: Toro, fatti furbo! Basta gol dopo l’80’

“Più malizia, prendere dei falli. Meriti o no, voglio fare punti”. Il Napoli? Spiegato con due gare

-Spalletti porta due rose per le iraniane. “Ma con i granata sarà una battaglia”

“Il Toro è un brutto cliente, gioca e si difende in ogni modo”

–Miranchuk riavvicina il gol

Sua la prima in rete in campionato di un Toro che dopo ne ha segnate appena 5

La Gazzetta dello Sport

–Napoli-Toro a tutto campo. Miranchuk seconda punta, Vlasic più libero. Juric cerca la rete perduta

L’allenatore è sincero:«Per una volta vorrei fossimo in grado di vincere, anche senza giocare bene»

Una gabbia per Kvaratskhelia