I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 3 ottobre 2022: dopo il ko di Napoli si guarda alla gara con l’Empoli

Tuttosport

-Mercato incompleto tra visioni differenti

Sogni e bruschi risvegli: Juric voleva di più. La coperta è corta: così è dura crescere

-Derby, vendita libera. Già esaurita la Maratona

I biglietti per le partite contro Empoli e Juve

-Schuurs l’escluso. Così è un paradosso

L’olandese è l’investimento più oneroso dell’estate e quando ha giocato è stato il migliore: ma il tecnico non è ancora convinto delle sue doti

-Milinkovic convince a metà. Ma ora Juric non lo cambia

Berisha e Gemello non offrono maggiori garanzie del serbo: va atteso il mercato

La Gazzetta dello Sport

Ripartenza Toro

Più cattiveria e stesse idee: Juric sa già cosa serve