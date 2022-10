I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 4 ottobre 2022: la sfida all’Empoli di domenica dopo il ko di Napoli

Tuttosport

-Sì, il Toro cerca rinforzi

Vagnati, già cominciati i viaggi della speranza. Blitz in Belgio e Spagna

-Attaccanti: 7 gare sotto esame

Scorsa stagione: il “peggior” Belotti era stato comunque il miglior goleador. Ma non è stato sostituito: si spera nel decollo di Pellegri

-Le ambizioni del russo

Miranchuk ha fretta. Straordinari da derby

-Singo, dov’è la testa?

Lo volevano Inter e Premier, adesso non riesce a decollare

La Gazzetta dello Sport

Emergenza finita. C’è Ricci in regia, il Toro ritrova l’anima italiana. Ora il salto in alto

Ieri l’ok dopo l’ultima ecografia. È un recupero chiave per Juric