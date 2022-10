I titoli sul Torino nella rassegna stampa di mercoledì 5 ottobre 2022: fra quattro giorni la sfida all’Empoli al Grande Torino

Tuttosport

-Un eroe per il Toro. Blitz per lo spagnolo Martinez, ha salvato una donna dalla morte

Terzino di talento del Girona, nazionale Under 21: spinge, inventa assist, segna. A giugno evitò che una fotografa precipitasse dal bus: sarebbe stata investita

-Occhio alla fascia destra: in bilico i destini di Singo

Con il diritto di rinnovo automatico, il contratto scadrà nel 2024

La Gazzetta dello Sport

Granata all’attacco. Guida Sanabria, e ora Juric ha più scelta

Con Pellegri in gruppo, davanti sono tutti e sette disponibili: un’arma per ripartire dopo Napoli