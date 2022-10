I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 6 ottobre 2022, a tre giorni dal match contro l’Empoli del Grande Torino

La Gazzetta dello Sport

-Il volo di Milinkovic. Toro e Mondiale, doppio sorriso. Come premio c’è aria di rinnovo

Il portiere granata continua a crescere, il club e Juric credono in luiE la Serie A gli regalerà anche il Qatar da numero uno della Serbia

–Edera, futuro in B? E’ spuntata l’ipotesi del Como di Longo

Tuttosport

-Lukic e il futuro: il Toro è vivo

Nuovo incontro. Il serbo è vicino a dire sì al rinnovo

-Al Filadelfia patto per la ripartenza con vista sul derby

Mezz’ora di confronto nello spogliatoio per scongiurare la crisi. Bisogna battere l’Empoli per arrivare al derby col morale alto

-C’è bisogno del vero Vlasic

Avvio boom, poi è stato meno incisivo: è l’uomo che può far fare il salto di qualità al Toro