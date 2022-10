I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 7 ottobre 2022: è l’antivigilia di Torino-Empoli

Tuttosport

-Continuità progettuale. Vlasic e Lukic al centro e rinforzi veri a gennaio

Cairo e Vagnati sanno che fra tre mesi non potrà essere di nuovo tirato il freno a mano come nella seconda metà di agosto: ecco le spiegazioni che avevano dato a Juric

-La parabola di Lazaro

Con lavoro e duttilità si è conquistato il Toro

-Equilibrio e ferocia: Paro è più di un vice

Parole chiare, forte personalità, un rapporto con Juric che di stagione in stagione è sempre più simbiotico

-In difesa probabile rientro di Schuurs

La Gazzetta dello Sport

-Una poltrona per due. Toro, Juric studia l’attacco. Radonjic o Miranchuk per risalire

Un dubbio verso l’Empoli: meglio la tecnica del serbo o l’istinto del russo?