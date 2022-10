I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 8 ottobre 2022: è la vigilia della sfida contro l’Empoli

Tuttosport

-Toro-Empoli, l’esempio: in campo con lo sguardo rivolto al futuro

Sono la seconda e la terza squadra con l’età media più giovane

-Toro, quando la ribalti?

Per un motivo o per un altro, i granata quando sono andati in vantaggio non sono riusciti a rimontare

-Cambi e uomini: le prove di Juric

Al Filadelfia il tecnico croato propone molteplici soluzioni per modificare in corso d’opera la squadra

La Gazzetta dello Sport

-Colpo d’ali. Il soldato Vojvoda più il jolly Lazaro così il Toro cerca il pass sulle fasce

Finora assist col contagocce e nessun gol. Il tecnico lavora al cambio di passo sugli esterni e vara la nuova formula

-Difesa: Schuurs favorito su Buongiorno. Testa a testa tra Linetty e Ricci in mezzo