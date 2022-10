I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 10 ottobre 2022: è il giorno dopo il pari contro l’Empoli nella settimana che porta al derby

Tuttosport

-Gioco da derby, errori da paura

Sette gol mangiati e uno regalato: il Toro paga pure il mercato

-“Finale per noi, almeno. Resta rabbia per il derby. Juric? Era nervoso”

Paro: “Tattica perfetta, bello spirito. Meritavamo di vincere, però dobbiamo essere molto più concreti”

-Dopo un anno il 33% di gol in meno

Dodici reti con otto granata diversi nel 2021, Lukic il primo giocatore non attaccante a fare centro

La Gazzetta dello Sport

L’analisi. Toro in missione derby. Attacco alla Signora. Occasioni, idee, qualità. Juventus già nel mirino

Nonostante il pari con l’Empoli la squadra mostra risorse: 18 azioni da gol, possesso, rabbia. Sabato la sfida più attesa