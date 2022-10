I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 11 ottobre 2022: è la settimana del derby

Tuttosport

-Il Toro saluta gli italiani

Contro l’Empoli per la prima volta nella loro storia, i granata sono scesi con 11 stranieri in campo

-Schuurs: i segreti per fermare Vlahovic

Juric gli sta insegnando come adattarsi al calcio italiano: lezioni su marcature strette e anticipi

-Da Lukic a Lazaro: “Crederci sempre”

La Gazzetta dello Sport

-Toro, piani d’attacco. Juric vuole più gol. Contro la Juve anche con 4 punte

Il bel gioco c’è, ma che fatica sotto porta: servono 14 tiri per andare a segnoNuove soluzioni: dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1