I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 26 ottobre: fra due giorni la sfida al Lecce

Tuttosport

–Zapata, il generale guida la rivolta

Il centravanti è già un leader della squadra. Ha segnato l’ultima rete del Toro. Con l’Inter era assente per prudenza

-Bellanova approva il cambio di modulo

«Si è visto con l’Inter: con la difesa a 4 ho più spazio per partire palla al piede. La corsa è una mia dote»

La Gazzetta dello Sport

-L’ora di Sanabria. Serve più qualità in zona gol. Tonny l’uomo giusto per Juric

Il Torino continua a farfatica nell’area avversaria:il tecnico punta sulle abilità del paraguaiano per invertire la rotta già a Lecce