I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 30 ottobre: la settimana della Coppa Italia, poi il Sassuolo lunedì

Tuttosport

Così Juric si è ripreso il Toro

Modulo diverso: tra 3-4-1-2 e 3-5-2, finalmente con la doppia punta Ma il segnale più importante è caratteriale: gruppo unito con il tecnico. A Lecce può essere iniziato un campionato nuovo, come sostiene Buongiorno

-Oggi la tac per Vlasic

-Posta un “famoso” dito medio Radonjic, è dedicato a Juric?

Punito contro Juve, Inter e Lecce, sgridato da Cairo. E lui pubblica un gestaccio del rapper Tupac Ennesimo capitolo della saga in serbo: Nemanja fa discutere per una foto sui social

La Gazzetta dello Sport

–Ripartenza Toro. Modulo, testa, giocatori: Juric rimodella la squadra

Dopo l’inizio difficile il tecnico ha capito di dover cambiare e la rosa si è compattata per seguirlo

La Repubblica

Nuovo Toro “operaio” e Radonjic si allontana con il gestaccio social

Con il 3-5-2 Juric può contare su uomini fidati