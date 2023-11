I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 3 novembre 2023: ieri il ko costato l’eliminazione dalla Coppa Italia

Tuttosport

-Toro fuori nella rabbia. Ai granata tolto un rigore, ma che flop!

Fourneau assegna il penalty per un fallo su Seck poi rivede l’azione al Var e ci ripensa: sbagliando La Maratona contesta Cairo, Juric e i giocatori

-Zima, una testata alla malasorte

Non giocava titolare dal 5 gennaio. Con il gol dell’1-1 è riuscito finalmente a scacciare tutti i fantasmi Il ceco ha messo alle spalle i tanti problemi fisici

-Grigiore Sanabria Ilic, solito andazzo

Il serbo entra, ma è lento e sembra persino svogliato Gineitis è tra i pochissimi granata che si salvano Buongiorno e Zima bruciati sul raddoppio di Reinier

La Gazzetta dello Sport

-Fourneau che errori, Toro ko. Frosinone avanti ma l’arbitro sbaglia tutto. Beffati i granata

Apre Ibrahimovic, pari di Zima. Poi decide Reinier. Per Di Francesco adesso c’è il Napoli