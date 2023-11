I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 7 novembre: ieri la vittoria convincente contro il Sassuolo

Tuttosport

–Nella contestazione torna il Toro

La Maratona resta fuori per un quarto d’ora, la squadra si scuote e offre la miglior prova stagionale. Gol di Sanabria e Vlasic nel dominio: 21 tiri!

–D’improvviso ricompare il vero Vlasic

Parte in panchina, entra per l’infortunio di Ricci ed è decisivo. Paro: «Ragazzi, che partita!»

–Sanabria torna decisivo Riecco la Pantera Rosa!

Prima rete stagionale con il Toro per il paraguaiano. Le note dolenti sono gli infortuni di Ricci e Rodriguez

La Gazzetta dello Sport

-Toro, la risalita continua. Sanabria e Vlasic firmano il bus, i granata volano, Sassuolo in crisi

Dopo Lecce altro successoI granata sonoin netta ripresa: si sbloccanoil paraguaianoe il croato Dionisi non vince da 5 gare