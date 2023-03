I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 7 marzo 2023, il giorno dopo la vittoria dei granata sul Bologna

Tuttosport

Lampo Karamoh il Toro risorge

Determinazion, attenzione e lucidità: i granata dominano il Bologna, mai pericoloso, e si riportano a un punto dalla Juve e dagli stessi emiliani

“Cresciamo insieme ma servono stimoli”

Juric: “Orgoglioso di quanto fatto finora, però giocare ancora per il decimo posto sarebbe triste”

Il gigante Linetty: è ovunque. Buongiorno, prova d’orgoglio

Prestazione sontuosa del polacco: al 94′ va ancora in pressing su Skorupski!

“Non so neppure io come ho fatto gol!”

Ancora una volta il franco-ivoriano è stato decisivo

La Stampa

Colpo doppio

Il Toro si rialza subito dopo il ko nel derby. Batte il Bologna, la squadra più in forma e diretta rivale per un posto in Europa: continua la corsa al 7° posto. Decide il gol di Karamoh

Karamoh e i gol della provvidenza: “Ha voglia di segnare come pochi”

L’attaccante al secondo sigillo consecutivo consegna al Toro un successo pesante per continuare a rincorrere l’Europa. Gli elogi di Juric: “Per tre mesi non gli ho dato neanche un’occasione, non ha mai mollato e sta diventando decisivo”

La Gazzetta dello Sport

Karamoh show e il Toro vola

Slalom da favola e il Bologna va ko. I granata a -1 dalla zona Europa League

Il bomber: “Se ascolto Juric gioco bene e segno. Noi siamo forti”

Karamoh: “Dobbiamo continuare così”