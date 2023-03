I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 6 marzo 2023: è il giorno di Torino-Bologna

La Gazzetta dello Sport

Tocca a Miranchuk. Fantasia e gran tiro, il russo può lanciare il Toro con il Bologna

Aleksej ha già segnato quattro gol. A Juric servono le sue invenzioni

Tuttosport

-Derby, casi, Europa. Toro, alzati e…corri. Juric: «Gran gioco ma basta errori E più cattiveria»

«Cresciamo in qualità nelle gare che restano e ci divertiremo»

-Mai come adesso serve una vittoria. Anche per i tifosi

Esame verità: più partite in una Evitare che si rompa il giocattolo

Per i l ritorno di Izzo è pronto un piano

Primi contatti con il Monza per capire se vuole tenere il centrale