I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 5 marzo 2023: domani la sfida al Bologna al Grande Torino

Tuttosport

«Qua la mano: fino al 2026». Ma è in sospeso l’offerta a Juric

Ecco l’ultima offerta, migliorata, di gennaio: rinnovo non solo di un anno, ma di 2. Cairo: «Se Ivan vuole, il contratto è già pronto»

Vagnati in missione a Monza da Parisi

Il dt e il vice Moretti hanno seguito la partita della squadra di Zanetti. Il Toro cerca un terzino sinistro

«Ho rinnovato perché qui volo»

Gineitis, blindato sino al ’26: «Nel Toro i giovani giocano e crescono. E poi i tifosi sono i migliori d’Italia»

Rinnovi: Aina e Djidji verso l’addio

Il caso tanto il terzino quanto il centrale hanno il contratto in scadenza

La Gazzetta dello Sport

-Gineitis: “Studio De Jong e metto muscoli. Il Toro è un sogno”

A 18 anni ha debuttato in A a San Siro: “Prima del Milan non ho dormito

