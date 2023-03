I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 3 marzo 2023: lunedì il Bologna

Tuttosport

-Toro: Gineitis rinnova Ma a Juric non basta

Il lituano allunga fino al ‘26, però il tecnico croato per restare vuole che sia confermato lo zoccolo duro: da Miranchuk a Vlasic e Adopo

-E adesso tocca a Ilic conquistare l’Europa

Juric punta su di lui per battere il Bologna e non perdere di vista il 7º posto Il serbo assieme a Ricci dovrà poi far compiere alla squadra il salto di qualità

-Lazaro: Vagnati tratta con l’Inter

Lunga la lista dei giocatori in scadenza nel ‘24: tra questi Singo

-Valentino Lazaro, 26 anni: ha un riscatto fissato a 6 milioni Un problema difensivo che si sta ingigantendo

Toro, le palle inattive provocano disastri

La Gazzetta dello Sport

Sorpresa Karamoh

Scatto e fantasia, il lavoro di Juric e il gol nel derby. Ha qualità da Toro