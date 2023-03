I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, 8 marzo 2023: due giorni dopo la vittoria sul Bologna si prepara la trasferta di Lecce

La Gazzetta dello Sport

Linetty è dappertutto

Esperienza, lavoro e cuore. Così Karol spinge il Toro

Tuttosport

-Karamoh, ti sei guadagnato il Toro

Telefonata di Vagnati all’agente del franco-ivoriano: la società ha deciso di esercitare il diritto di rinnovo. L’arrivo a fari spenti, la svolta durante il ritiro invernale in Spagna

Miranchuk ha deciso. Sì alla Russia come il fratello

Potrà giocare con il gemello Anton Raduno il 19 marzo: in campo il 23 a Teheran e il 27 a Sochi con l’Iraq. Quell’abbraccio con l’ucraino Malinovskyi a Bergamo, un anno fa

–I tifosi tra Juric e Cairo. Altra partita al Filadelfia

Domani nuovo allenamento a porte aperte: la gente spera che il croato rimanga al Toro