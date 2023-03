I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 marzo 2023: si prepara la sfida al Lecce in programma domenica

Tuttosport

Finalmente si parla di ambizioni

Cairo a Juric: «Anch’io punto a fare bene. L’ho assecondato in tutto nei limiti del possibile. Voglio seguire la sua spinta, che poi è la mia»

-Fila aperto: e Pellegri in campo!

Se tutto andrà bene l’attaccante potrà essere in panchina a Lecce

-Linetty leader dei rinati assume a Singo e Vanjia

Con Juric tutti possono sfruttare nuove opportunità Lo dimostrano le 4 reti nelle ultime 6 gare di Karamoh

La Gazzetta dello Sport

La scalata del Toro. Squadra in crescita, Juric può salire sul podio dei tecnici degli ultimi 10 anni

Cairo: «Strutture, staff e l’investimento Ilic Ambiziosi e sani, totale supporto all’allenatore»