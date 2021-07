Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Non solo Hauge: Gyasi!

Ansaldi firma: 2022. E nell’affare Spezia c’è il ghanese ex Toro

Blackstone, Cairo trema: “Danni per 504 milioni”

Il presidente di Rcs e del Torino rischia un tracollo. E molti tifosi esultano

Walukiewicz per la difesa

I granata cercano un elemento esperto (piace sempre Gunter) e un giovane per completare il reparto: occhi sul polacco

Ci si mettono pure le vele del Fila ad alzare la pressione su Cairo

Juric le vuole per il 30 luglio. Beccaria: “Prima la sicurezza”

La Gazzetta dello Sport

Scatto Rolando

Mandragora brucia i tempi: ieri al Filadelfia da cuore Toro