I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 10 dicembre 2021, a due giorni dalla sfida contro il Bologna dell’ora di pranzo

La Gazzetta dello Sport

Zaza, manchi solo tu. Juric affida una missione al Toro: “Il gioco c’è, ci servono più gol”

Il centravanti è l’unico tra gli attaccanti a non aver segnato. Ma il tecnico ha fiducia e c’è Sanabria che avrà bisogno di rifiatare

Tuttosport

-Pobega pronto per la mischia

Il prestito milanista atteso in gruppo tra oggi e domani: col Bologna vuole esserci

-Appello dei giocatori: Tifosi, spingeteci

Da Bremer a Pobega, da Mandragora a Milinkovic, da Ansaldi a Pjaca: I granata di Juric patiscono lo stadio semivuoto e domenica sperano di vedere piena almeno la Maratona