I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, settimana che porta alla sfida al Verona

Tuttosport

-Toro: c’è anche Gollini. Caccia al portiere: l’idea portoghese conduce a Varela

L’azzurro farà rientro all’Atalanta (che ha Musso) dal Tottenham: i granata ci pensano mentre dal Portogallo rimbalza l’interesse per l’estremo difensore del Vitoria Guimaraes

– L’indispensabile. Lukic potenziaToro, tesoro da blindare

La Gazzetta dello Sport

Lukic anima Toro. Regista, mediano o trequartista. Sasa è l’uomo in più per Juric

Sabato il serbo torna dopo la squalifica. Senza di lui, un punto in tre gare. “In questo momento ha un livello superiore”, dice il tecnico