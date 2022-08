Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola quest’oggi

Tuttosport

Questo Toro è più forte di tutto!

Miranchuk-Sanabria. Sconfitti il Monza e pure l’emergenza

Un altro capolavoro di Juric con Adopo in difesa, senza Lukic e col russo subito in gol. Radonjic-Ricci tarantolati

Lukic: non solo Roma. Cairo, manovre su Ilic e trattative per Nadez

Gli obiettivi in ballo, se il il granata verrà ceduto. Il veronese è il preferito di Juric, suo maestro. E il patron riparla pure con Giulini

Djidji sembra Bremer

Radonjic Show, Ricci perfetto

Toro-Schuurs: è fatta. Oggi c’è il sì dell’Ajax

Accordo raggiunto con il club olandese sulla base di 9,5 milioni oltre a 3,5 di bonus e il 15% sull’eventuale vendita. Domani o martedì le visite

La Gazzetta dello Sport

E’ già un gran Torino

Subito Miranchuk, Sanabria fa il bis. Monza senza festa

Juric: “Vittoria meritata. Lukic? Gesto brutto ma so perdonare”

Il tecnico granata: “Bene i nuovi arrivi”. E Berlusconi: “Match poco divertente”

La Stampa

Qualità Toro

Squadra compatta, belle giocate e i gol di Miranchuk e Sanabria, i granata debuttano con un successo nella prima storica del Monza

Toro, il successo che serviva: “E’ arrivata più qualità”

Juric ringrazia i granata: “Qualcuno costretto a giocare in una posizione mai occupata prima”

Corriere della Sera

Toro, la prima è vincente

Esordio e gol per Miranchuk, che illumina la squadra di Juric ma si fa anche male

Sanabria cuore e gamba. Radonjic è incontenibile. E Ricci guida con sicurezza

Milinkovic-Savic chiude la porta, beffato solo 94′

La Repubblica

Un Toro spietato regala a Berlusconi la prima amarezza

I granata approfittano di due incertezze del Monza e si prendono i 3 punti. Esordio d’oro per Miranchuk, a segno anche Sanabria. E il gioco c’è

Ricci visione e colpi di classe. Radonjic impressione