I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 12 agosto 2022: l’attesa per l’esordio col Monza e il mercato

La Gazzetta dello Sport

Cuore, Toro e fantasia. Miranchuk e Vlasic, che elettricità. “Pronti a dare tutto”

È ufficiale il doppio colpo: con Radonjic nasce una super trequarti. Il club non si ferma: in difesa calde le trattative per Schuurs e Hien

Tuttosport

-“Il Toro è un’emozione”

Miranchuk: “Sto bene. Pronto per giocare”. Vlasic: “Qui darò tutto”

-Schuurs: altro rialzo. E l’Ajax ora ci pensa

Offerti 13 milioni

-Sanabria, il Toro ha bisogno di te. A Monza servono segnali (e gol)

L’attaccante contro il Palermo è apparso un po’ in difficoltà, tuttavia Juric è pronto ad aspettarlo