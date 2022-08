I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 agosto 2022: fra tre giorni l’esordio granata ma intanto il mercato ha portato un giocatore

La Gazzetta dello Sport

Colpo Toro. Dalla Premier arriva Vlasic. Un pieno di fantasia per il gioco di Juric

Accordo col West Ham: il croato è già in città. Può a anche essere un’alternativa a Miranchuk

Tuttosport

–Juric: Vlasic+Miranchuk

Dalle telefonate di Ivan al taglio dello stipendio. Così il croato ha detto sì

-Toro, summit fiume. E rilancio per Schuurs

L’assalto al russo

-Tutti a scuola di Monza in tv. Fermo immagine per vincere

Oggi full immersion per studiare nei dettagli il delicato debutto in campionato

La Repubblica

Doppietta di prestiti. Vlasic sceglie il Toro, Miranchuk vicinissimo

Chiuso l’affare che porta il croato del West Ham a vestire la maglia granata. Questione di ore per il russo che Gasperini voleva tenere all’Atalanta

La Stampa

Salto in alto

Il Toro sblocca il mercato e ingaggia Nikola Vlasic, talentuoso trequartista croato del West Ham. Juric è stato decisivo per chiudere un gran colpo e ora può anche arrivare il russo Miranchuk