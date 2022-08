I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 agosto 2022: calciomercato e campionato, con l’esordio col Monza vicino

La Gazzetta dello Sport

Karate Kid Pellegri. Il bomber Toro, l’esultanza cult: “Ma io non sono un duro…”

“Ho dedicato il gol a mio nonno perché non sta bene. Anziani e bambini m i inteneriscono, sono un tipo sensibile”

Tuttosport

-Vlasic: “Voglio solo il Toro di Juric”

Braccio di ferro con il West Ham. Si tratta il prestito

-Ilkhan, depositato il contratto in Lega

-Pressing su Denayer, ma il difensore belga piace anche al Valencia

La società granata ha offerto un triennale da 2.5 milioni

La rassegna stampa sul Torino