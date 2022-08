I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 8 agosto 2022: calciomercato e campo, a pochi giorni dall’esordio in campionato

Tuttosport

-Le 4 colonne di Juric

Il gioco tremendista, le vittorie malgrado una rosa incompleta in ogni reparto, lo spogliatoio che crede in lui, i tifosi che lo amano: la sua forza. E il silenzio aiuta

-Pellegri: “Mai visto un gruppo così”

“Mi sono già affezionato ai compagni, non ci sono invidie tra noi”

-Con Radonjic si vola

Velocità e concretezza, ha già conquistato tutti

La Gazzetta dello Sport

Toro, visto che Radonjic? Il serbo dà subito spettacolo. Amore granata a prima vista

Doppi passi, magie e gol: sabato pubblico tutto in piedi per la punta. Paro, il vice di Juric: «Ha le qualità dei grandi»