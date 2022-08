I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 5 agosto 2022: calciomercato, intervento di Cairo e Coppa Italia

Tuttosport

-Cairo: “Juric ha ragione, lo accontenterò”

“E’ un grande tecnico, mi dispiace non avergli dato più rinforzi”

-Il dt e Juric: quel faccia a faccia di ben 2 ore, 7 giorni dopo la rissa

L’altro ieri a Torino il primo vero incontro tra Vagnati e l’allenatore

-In mezzo niente alternative. Lukic-Ricci, è subito esame

Crescono le responsabilità per i due centrocampisti

La Gazzetta dello Sport

Cairo rilancia. “Voglio creare un Toro forte e fare contento anche Juric”

Il presidente è sereno: «Il mercato è difficile, ma stiamo lavorando»