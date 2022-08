I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 4 agosto 2022: calciomercato e Coppa Italia, con l’esordio sabato

Tuttosport

“Il Toro è la Champions”.

Hagmayr, l’agente di Lazaro: “Lo volevano in tanti, ha scelto convinto dal club e da Juric”

-Dal Psg il talentino Weidmann, Va in Primavera con vista Juric

Debutta con Scurto però già dalla prossima settimana sarà con i big

-Dopo la lite Vagnati-Juric ecco la verità di Cairo

A una settimana dal fattaccio, il patron oggi parlerà a margine del torneo intitolato ai genitori

La Gazzetta dello Sport

Il modulo Radonjic. Gioco ma anche gol. Juric lo ha già messo al centro del Torino

Il serbo si sta inserendo bene: se lui e Sanabria trovano il feeling giusto possono fare coppia già all’esordio in Coppa Italia