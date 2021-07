I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 14 luglio 2021

Tuttosport

“Voglio tenere Belotti”. Cairo si sbilancia, “Rinnovo? Vediamo”. Ma la Roma incombe

Il Gallo a Roma ha risposto sorridendo ai tifosi che gli chiedono di restare, però anche l’interesse del Toro per il baby giallorosso Milanese e Kumbulla in offerta fanno pensare a un rilancio di Mou

-Muscoli e tattiche

Juric atto 1: fare un Toro in 17 giorni

-La Gazzetta dello Sport

Toro per tutti. Oggi scatta il ritiro, ritorna l’abbraccio della gente granata

La squadra di Juric è già in Alto Adige. Il club ha voluto gli allenamenti con i tifosi