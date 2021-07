I titoli sul Torino dei quotidiani che si occupano delle vicende granata: la rassegna stampa di oggi, 13 luglio 2021

Tuttosport

Toro, Cairo e Juric appesi a Belotti. Tifosi in pressing

Società e tecnico attendono segnali dal Gallo, come il portiere (ormai ex granata) trascinatore e finalmente felice agli Europei: cederlo sarebbe l’ennesimo autogol

–Verdi-Sanabria, Ivan si aggiusta (per ora)

Oggi si parte: il mancato arrivo di un trequartista non ha reso felice l’allenatore croato che adesso fa le prove con i due giocatori a disposizione che ritiene più adatti alle spalle di Zaza

-I simboli Toro mai?

Beccaria: “Scivolone vergognoso. Perché non Superga o il vecchio Fila?

–La Gazzetta dello Sport

Un Toro da studiare. Juric in cattedra: gerarchie azzerate, mercato congelato. Verdi-Zaza, avvio ok

Oggi il trasferimento nel ritiro in quota.. Stop alle cessioni: il tecnico valuta tutti