I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 12 luglio 2021, all’indomani del trionfo dell’Italia all’Europeo

La Gazzetta dello Sport

Il Toro scatta in anticipo. Juric non fa sconti: la sveglia alle 6.45

Il tecnico rompe le vecchie abitudini: alle 7.30 colazione insieme. In gruppo tutta la giornata

Tuttosport

Lapadula vede Toro

L’attaccante del Benevento, eroe del Perù in Copa America, sogna di trasferirsi in granata

“Con Juric e Belotti si svolta”

Tiribocchi, ex granata e attuale commentatore Dazn, non ha dubbi: “Allenatore giusto se resta il Gallo”