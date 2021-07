Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali giornali che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

La giornata di ieri è stata quella della conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric come nuovo allenatore del Torino. E proprio le parole del tecnico, insieme a quelle del presidente Urbano Cairo, sono gli argomenti principali sulle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi. Nella nostra consueta rassegnata stampa, ecco i titoli dei principali giornali in edicola stamattina.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

“Toro forte e riconoscibile”

Juric ci crede ma aspetta rinforzi

“Belotti deve dirmi se è il mio capitano”

“Lui è un top player, gioca bello e pulito ma negli ultimi 6 mesi non mi è piaciuto: chi è saturo non mi serve”

“Non vendo il Torino”

Cairo: “Mai dagli anni ’80 risultati migliori dei miei. Dov’è la contestazione?”

La Gazzetta dello Sport

Rinascimento Toro

Cairo, nuova era: “Juric è un top. Lo seguivo da 2 anni, con lui ritroveremo lo spirito granata”

E Ivan avvisa Belotti: “Dica se vuole andare o se rimanere da leader”

“I portieri? Milinkovic-Savic con Berisha vice. Possiamo creare un progetto importante”

La Repubblica

Juric: “Qui per far crescere i giovani. Belotti? Finale di stagione deludente”

“I tifosi insoddisfatti hanno mille ragioni ma io non vendo”

Il presidente Cairo