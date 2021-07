I titoli sul Torino nei quotidiani che si occupano della squadra granata: la rassegna stampa di oggi, 8 luglio 2021

Tuttosport

-Toro, da oggi c’è la legge di Juric

Lavoro durissimo. Non corri? A casa! Il metodo bunker

-Messias, incontro con la Fiorentina. Toro, devi sbrigarti

I vertici del Crotone sono a Milano per vendere il brasiliano: Juric spera in un blitz di Cairo. Stallo per Hauge, Orsolini e Walukiewicz

La Gazzetta dello Sport

-Battesimo al Fila. Nuovo Toro, primo allenamento. E oggi Cairo presenta Juric

Ventotto giocatori in campo per l’inizio della preparazione. Rincon si accorcia le ferie. Nel pomeriggio parla il presidente

-Il Parma tenta il colpo Zaza. Riscattato Chiarlone: parte in ritiro