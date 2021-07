I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 15 luglio 2021: cosa dicono i quotidiani che parlano della squadra granata

Tuttosport

-Juric, c’è poco da ridere. “Basta sorrisi, si lavora”. Poi sgrida Zaza: “Rialzati”. E già si infuria per il campo

Pioggia continua, buche e zolle volanti: “Qui non mi posso allenare” il suo urlo preoccupato. Intanto i giocatori sul lavoro dovranno cambiare atteggiamento

–Singo precettato prima dei Giochi: rinnovo in tasca

Anche se per pochi giorni, Juric ha voluto l’ivoriano in ritiro: punta molto su di lui e vuole plasmarlo tatticamente e caratterialmente

La Gazzetta dello Sport

-Subito Juric. Urla, fischia, corregge, zittisce. Lavoro e regole, il Toro ripart3e

Nel primo giorno di ritiro il tecnico non sta mai fermo. Gesticola, spiega, fa ripetere. E dà lo stop a chi scherza

–Sabato Singo volerà all’Olimpiade di Tokyo. Rauti piace al Pordenone, Falque a parte