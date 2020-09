La rassegna stampa di oggi, 16 settembre - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino il Torino

L’arrivo di Nicola Murru dalla Sampdoria e le altre trattative in entrate, ma anche in uscita, sono gli argomenti principali sulle pagine dei quotidiani che si occupano del Torino. Ma si parla anche di calcio giocato, con la partita contro la Fiorentina che si avvicina sempre di più e Marco Giampaolo chiamato alle prime scelte. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei giornali di oggi.

La rassegna stampa

Tuttosport

E in difesa risale Ferrari

Affare Torreira-Toro. Cairo gioca la carta di bonus e presenze

Continua la trattativa per il prestito del regista con riscatto: 2 rate da 12 milioni. L’Arsenal vuole la certezza di incassare tutti i soldi già nel 2021

Murru, è fatta. Clamoroso: Ansaldi offerto alla Samp!

Cairo e Vagnati provano a cedere l’argentino: ha appena rinnovato. Proposto anche Edera ai Doriano

La Gazzetta dello Sport

La sterzata

Subito Murru, Izzo scalpita. Toro, decollo con nuove ali

Per il debutto di sabato a Firenze non è pronto Vojvoda, infortunato Rodriguez. Il centrale riparte da terzino

Chiambretti: “Sogno Torreira il regista per lanciare Belotti”

“Cairo ha resistito a offerte importanti per il nostro campionato, uno dei centravanti più forti in circolazione”

La Stampa

Ansaldi e Vojvoda recuperati per Firenze

La Repubblica

Il cantiere Toro alla prima di Firenze senza un regista